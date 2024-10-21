Рябков: Надеемся, что в США услышат сигнал об изменениях в ядерной доктрине

В интервью сербской газете «Политика» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал надежду, что в Вашингтоне поймут сигнал, который Москва посылает через работу над новой ядерной доктриной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии