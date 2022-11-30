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В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту аммиака из России

В ООН сообщили о близости договоренности по экспорту аммиака из России

Близость заключения соглашения по возобновлению экспорта аммиачных удобрений из России через трубопровод, идущий в Одессу, отметил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 1 ноября в беседе с корреспондентом Reuters NEXT.

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