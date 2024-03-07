В Якутии полицейские провели акцию «Цветы для автоледи»

В канун Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Нерюнгринскому району при участии членов Общественного совета при отделе провели акцию «Цветы для автоледи», которую полицейские традиционно проводят каждый год.
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