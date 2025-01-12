Западный оскал

СЗ

Светлана Зуева

В проебалтике е-голосованием избранна калласиха,за которую, по опросам самих граждан Эстонии,никто не голосовал. Вот что значит е-голосование! Киллнет,возможно что-нибудь сделать с инетом в этих республиках на время голосования в Беларусии? Подавить им инет на недельку?