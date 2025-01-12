Русская весна
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Русская весна

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Западный оскал

Западный оскал

В турецкой прессе, на фоне имеющейся информации был опубликован материал: «Что говорит прозападная оппозиция по поводу приближения выборов в Беларуси?» В частности, речь в нем идет о подготовке киевским режимом совместно с представителями так называемой «беглой» оппозиции провокации на ЧАЭС.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
В проебалтике е-голосованием избранна калласиха,за которую, по опросам самих граждан Эстонии,никто не голосовал. Вот что значит е-голосование! Киллнет,возможно что-нибудь сделать с инетом в этих республиках на время голосования в Беларусии? Подавить им инет на недельку?
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