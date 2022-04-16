"Кляуза" или фейк: считать ли Мединского, Астахова и Воробьева мастерами плагиата?

В редакцию The Moscow Post поступило обращение от читателей, которые утверждают, что якобы заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения Правительства РФ Николай Черногор может" заниматься подготовкой лжеученых".
В редакцию The Moscow Post поступило обращение от читателей, которые утверждают, что якобы заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения Правительства РФ Николай Черногор может" заниматься подготовкой лжеученых".
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