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"Кляуза" или фейк: считать ли Мединского, Астахова и Воробьева мастерами плагиата?

"Кляуза" или фейк: считать ли Мединского, Астахова и Воробьева мастерами плагиата?

В редакцию The Moscow Post поступило обращение от читателей, которые утверждают, что якобы заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения Правительства РФ Николай Черногор может" заниматься подготовкой лжеученых".

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