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Спасатели продолжают тушить пожар на складе под Петербургом

Спасатели продолжают тушить пожар на складе под Петербургом

Работы по тушению пожара в ангаре на Волхонском шоссе под Петербургом продолжаются 11 марта. МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение только в 3:02 ночи.

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