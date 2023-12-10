Рост зарплаты может стать поводом для повышения ставки ФРС

Рынок труда в ноябре оказался в отличной форме, несмотря на прогнозы о его снижении и рецессии. Наблюдаются: увеличение числа работающих, создание рабочих мест выше ожидаемого, рост числа трудоспособного населения, снижение безработицы и увеличение отношения занятости к населению.