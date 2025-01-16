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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик ударил шипами в ахилл защитнику «Сельты» Старфельту. Судья не наказал форварда «Реала»

Эндрик ударил шипами в ахилл защитнику «Сельты» Старфельту. Судья не наказал форварда «Реала»

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий «Реала» в борьбе за мяч на левом фланге ударил шипами в ахилл защитнику Карлу Старфельту.

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