Удар по кормушке: как новые меры миграционного контроля ломают схемы диаспор и коррумпированных чиновников

Аргументы недели Российские власти наконец-то начали двигаться в правильном направлении, взявшись не только за нелегальных мигрантов, но и за тех, кто годами зарабатывал на их завозе.
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