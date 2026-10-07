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Театр абсурда

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Удар по кормушке: как новые меры миграционного контроля ломают схемы диаспор и коррумпированных чиновников

Удар по кормушке: как новые меры миграционного контроля ломают схемы диаспор и коррумпированных чиновников

Аргументы недели Российские власти наконец-то начали двигаться в правильном направлении, взявшись не только за нелегальных мигрантов, но и за тех, кто годами зарабатывал на их завозе.

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