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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Отказала Абрамовичу, терпела побои ради сына и потеряла ребенка из-за матери: Почему Наталья Штурм одинока в свои 60 лет

Шоу-бизнес: Отказала Абрамовичу, терпела побои ради сына и потеряла ребенка из-за матери: Почему Наталья Штурм одинока в свои 60 лет

Наталья Штурм прославилась в девяностые, представив публике композицию «Школьный роман». Правда, сейчас большинство поклонников знают ее не как певицу, а как блогера: вот уже несколько лет артистка рассказывает в социальных сетях о своей жизни и публикует откровенные фотографии.

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