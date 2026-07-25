Шоу-бизнес: Отказала Абрамовичу, терпела побои ради сына и потеряла ребенка из-за матери: Почему Наталья Штурм одинока в свои 60 лет

Наталья Штурм прославилась в девяностые, представив публике композицию «Школьный роман». Правда, сейчас большинство поклонников знают ее не как певицу, а как блогера: вот уже несколько лет артистка рассказывает в социальных сетях о своей жизни и публикует откровенные фотографии.