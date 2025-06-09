Карелия сэкономила миллиард на госдолге

Финансисты из 30 регионов России — от Коми до Бурятии — собрались на ежегодное совещание. Вместе с депутатами Госдумы и Минфином обсуждали, как регионам экономить на долгах и при этом поддерживать бюджет в рабочем состоянии.
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