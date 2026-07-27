Военные ВСУ под видом российских военных попытались проникнуть в Белицкое в ДНР

Начальник разведки 51‑й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Апостол» рассказал, что украинские военные, переодевшись в форму российских военнослужащих, попытались совершить диверсионную вылазку на территорию Белицкого в Донецкой Народной Республике и были ликвидированы бойцами ВС РФ.