Новости на "России 24". Попова: мутации вируса приводят к его большей заразности

Мутации COVID-19 заставили повысить планку необходимого коллективного иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании, организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
Мутации COVID-19 заставили повысить планку необходимого коллективного иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках просветительской кампании, организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
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