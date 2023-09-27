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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Лады» Березин об уходе из «Нефтехимика»: «Это стало сюрпризом. Летом состоялся не совсем понятный разговор с менеджментом»

32-летний защитник – рекордсмен нижнекамского клуба по числу матчей.  – Летом мало кто ожидал увидеть вас в «Ладе», все-таки в «Нефтехимике» вы были на первых ролях, плюс у команды из Нижнекамска явный кадровый голод.

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