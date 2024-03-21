На Урале силовики сожгли колонию времен ГУЛАГа

В Ивделе Свердловской области подожгли исправительную колонию 62, здание недействующее, пишет E1.RU. Как рассказал изданию глава пресс-службы регионального управление ФСИН Александр Левченко, силовики освобождают территорию.
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