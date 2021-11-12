Дочь поинтересовалась о жизни в СССР. В ответ сравнил «застой Брежнева» и Россию при Путине. Сам удивился

Sergiy Che

"Изначально я – сторонник Путина." - Посмотрел ВСЕ публикации Д. Антошина на "Дзене" и понял что изначально он Насральнёнок и на Путина только срёт (а в публикации значит врёт с первой строчки)). Дальше смешнее - чел пафосно пишет про официальность трудоустройства и пускает такой перл - "...Противоположность – современная либеральная Россия. Официально оформлены только работники государственных органов..." © - какая же тут "противоположность"??!! При Брежневе ТОЛЬКО НА ГОСУДАРСТВО ВСЕ И РАБОТАЛИ (ясен пень будучи там официально оформлены)). Но кстати враки и то, что на НЕгосударственной работе все вот только "в конверте" могут получать - полно частников которые спокойно платили бы всем "белые" зарплаты, да сами получатели хотят в конверте получать - без вычетов!)). Дальше идёт туповатый деццкий сад про пенсии - сразу понятно что пишет персонаж который сам в Совке не работавший и с пенсионной системой не знакомый - иначче знал бы, что она как раз и была возможна ТОЛЬКО в условиях когда ВСЕ работали только на государство (так как пенсионными отчислениями работавших выплачивали пенсии тем кто уже работать закончил - а ща эт нереально - из за тех же конвертов)) Ну дальше вообще проосто бред сивой кобылы про то что "планета уся товары Совка покупала" - как покупали из нашего экспорта энергноносители и оружие так и покупают - наши авто и ТВ только в приказном порядке странам СЭВ навязать могли как СЭВ рухнул так дураков не осталось вёдра с болтами типа ВАЗ и "Москвич" или ТВ "Радуга" за валюту покупать - все бывшие страны СЭВ лучше "фольксваген" и "СОНИ" готовы были купить - качество Совка рядом не лежало никогда! Ну далее старые враки про "чудные совкопродукты" даже писать самому лень - столько раз разоблачено это враньё)) вот на вскидку - https://zen.yandex.ru/media/id/5e398b8253de5721ccf7a043/razrushaem-mif-o-kachestvennyh-i-naturalnyh-produktah-v-sssr-60587f963293575e3210635f Ну или - https://fishki.net/anti/3028954-mif-o-sovetskih-produktah.html Про "уровень щастья" это вообще уже тупой агитпроп ржачный - про "щастье на БАМе". А самая вишенка на торте это в конце пердёжь про "ну оччень страшшные запреты на всё в РФ" - ЭТО СЦУКО ОН НАМ ХВАЛЯ ТОТАЛИТАРНЫЙ СОВОК, ГДЕ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ ЗА ВЫСКАЗЫВАНЬЕ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ КГБ ЩЕМИЛ И ЕСЛИ НЕ НА ЗОНУ ТО В СПЕЦПСИХУШКУ ОТПРАВЛЯЛ, С ЦЕНЗУРОЙ И ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ, ЧТО ТО ПЕРДИТ ПРО "МНОГО ЗАПРЕТОВ СЕЙЧАС В РФ"??!!! Это ЧМО тупо лжёт собственной дочке враку на враку громоздя и ещё не стыдится это наглое передёргиванье в сеть вывалить??!! Да воо времена СССР если бы он так о той власти и порядке написал за ним бы уже выехали - что бы везти "куда следует!))