В Карасунском округе Краснодара из-за срабатывания защиты на линии 6–10 кВ без электроснабжения остались жители девяти улиц Пашковского жилого массива, всего прекратили работу более десяти трансформаторных подстанций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
- Суд признал завод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым