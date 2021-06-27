За сутки в России подтверждено 20538 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6723 2 Московская область 2608 3 Санкт-Петербург 1298 4 Нижегородская область 334 5 Республика Бурятия 305 6 Брянская область 277 7 Республика Крым 258 8 Воронежская область 258 9 Свердловская область 249 10 Забайкальский край 234 11 Архангельская область 216 12 Иркутская область 212 13 Смоленская область 207 14 Самарская область 207 15 Ростовская область 207 16 Красноярский край 201 17 Тверская область 199 18 Пермский край 197 19 Омская область 195 20 Республика Коми 189 21 Владимирская область 189 22 Оренбургская область 188 23 Хабаровский край 182 24 Ленинградская область 169 25 Мурманская область 166 26 Алтайский край 166 27 Кемеровская область 164 28 Новосибирская область 162 29 Республика Карелия 159 30 Краснодарский край 151 31 Калининградская область 150 32 Челябинская область 149 33 Тульская область 147 34 Волгоградская область 133 35 Саратовская область 130 36 Приморский край 129 37 Республика Башкортостан 129 38 Республика Дагестан 127 39 Ставропольский край 126 40 Астраханская область 124 41 Тюменская область 124 42 Кировская область 119 43 Ярославская область 117 44 Ханты-Мансийский автономный округ 115 45 Ульяновская область 114 46 Пензенская область 112 47 Севастополь 111 48 Республика Хакасия 108 49 Псковская область 107 50 Курская область 105 51 Вологодская область 96 52 Костромская область 91 53 Орловская область 87 54 Республика Саха (Якутия) 86 55 Удмуртская Республика 83 56 Амурская область 82 57 Белгородская область 79 58 Ивановская область 78 59 Рязанская область 78 60 Калужская область 75 61 Сахалинская область 73 62 Тамбовская область 72 63 Липецкая область 72 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 58 65 Томская область 58 66 Республика Чувашия 58 67 Новгородская область 52 68 Курганская область 48 69 Республика Калмыкия 47 70 Республика Мордовия 47 71 Республика Тыва 46 72 Республика Алтай 41 73 Камчатский край 40 74 Республика Татарстан 38 75 Республика Марий Эл 35 76 Кабардино-Балкарская Республика 32 77 Чеченская Республика 32 78 Карачаево-Черкесская Республика 21 79 Республика Ингушетия 21 80 Республика Адыгея 16 81 Республика Северная Осетия-Алания 16 82 Еврейская автономная область 15 83 Магаданская область 11 84 Ненецкий автономный округ 5 85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 451 291случая (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.