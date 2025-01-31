German Masters 2025: Нил Робертсон победил Джадда Трампа и вышел в четвертьфинал

Завершился четвертый день турнира German Masters 2025, и теперь в Берлине восьмерка сильнейших игроков сразится за престижный рейтинговый титул, по материалам WST Нил Робертсон — Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира German Masters 2025 Квалификация - результаты German Masters 2025 Результаты, турнирная таблица German Masters 2025 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции - 1 раунд Расписание трансляции - квалификация Голосования по турниру Чемпион мира 2010 года Нил Робертсон признался, что серьезно настроен добавить в свою коллекцию титул Чемпиона German Masters.