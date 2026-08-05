Юлия Калистова назначена прокурором Владимирской области

В регионе состоялась официальная церемония представления нового руководителя надзорного ведомства. Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарев вручил приказ о назначении Юлии Калистовой на должность прокурора Владимирской области.
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