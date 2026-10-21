Если Киев не примет необходимые решения сейчас, в будущем ему будет еще хуже. Об этом 21 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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