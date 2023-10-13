Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» одержать первую победу в сезоне

«Рейнджерс» в гостях разгромили «Баффало», Артемий Панарин набрал два очка. В Баффало (штат Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Баффало Сэйбрс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».
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