Ребенок взрослеет и отдаляется: как это пережить? Рассказывает психолог

Взросление детей и их отдаление от родителей бывают очень болезненными для мам и пап. Как принять это и прожить с минимальными потерями для семьи? Объясняет детский и семейный психолог Елена Попова, автор книги «Укутанное детство».
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