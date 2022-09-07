Хакеры продают удаленный доступ к машинам каршеринга — СМИ

Информацию, позволяющую получить доступ к правам администратора одной из каршеринговых компаний, предлагают купить в даркнете злоумышленники, об этом проинформировали специалисты «Лаборатории Касперского», 7 сентября сообщает газета «Известия».
Информацию, позволяющую получить доступ к правам администратора одной из каршеринговых компаний, предлагают купить в даркнете злоумышленники, об этом проинформировали специалисты «Лаборатории Касперского», 7 сентября сообщает газета «Известия».
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