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Хакеры продают удаленный доступ к машинам каршеринга — СМИ

Хакеры продают удаленный доступ к машинам каршеринга — СМИ

Информацию, позволяющую получить доступ к правам администратора одной из каршеринговых компаний, предлагают купить в даркнете злоумышленники, об этом проинформировали специалисты «Лаборатории Касперского», 7 сентября сообщает газета «Известия».

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