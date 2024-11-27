Правда о Зеленском: разоблачение от украинской журналистки

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Украинская журналистка Диана Панченко в своем посте в социальных сетях утверждает, что между Владимиром Зеленским и его командой, с одной стороны, и Дональдом Трампом, с другой, существует глубокая взаимная неприязнь.
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