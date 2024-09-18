Кирилл Молчанов: Байден боится, что удары вглубь России приведут к ядерной войне

Байден боится, что удары вглубь России приведут к ядерной войне, пишет Bloomberg. «Он возражает, потому что боится, пересечь одну из «красных линий» Кремля и спровоцировать неконтролируемую эскалацию, которая может закончиться прямой войной между Россией и НАТО или даже применением ядерного оружия», — пишет издание.
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