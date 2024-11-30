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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Близнюк о популярности в Китае: «После Олимпийских игр огромный бум случился на меня, на мою нестандартную для китайцев внешность»

Близнюк – двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в составе сборной России. Сейчас она работает тренером в команде Китая.

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