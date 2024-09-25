В Ленобласти количество машин на метане выросло за пять лет с 2500 до 3400

Сегодня в регионе на природном газе работают около 280 автобусов Продолжается газификация транспорта в Ленобласти, которая вошла в топ-20 регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по транспорту.