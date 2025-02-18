Эксперты рассказали о снижении интереса россиян к квартирам с готовой отделкой

Цены на столичные новостройки в пределах старой Москвы по итогам января 2025 года остаются практически в неизменных значениях, следует из данных аналитиков «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 18 февраля.
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