НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смородская про «Спартак»: «Абаскаль и Станкович – идеальный дуэт тренеров для Второй лиги. Карседо – хотя бы тренер, в отличие от них. Но делать выводы о чемпионских амбициях рано»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила  Хуана Карлоса Карседо с прежними тренерами « Спартака ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии