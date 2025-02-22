Российские космонавты с борта МКС поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества. "Поздравляем всех, кто выбрал для себя путь служения Родине, защиту ее рубежей и интересов, всех, кто оберегает мир и покой граждан нашей страны, поставив интересы государства выше собственных", – отметил Алексей Овчинин.