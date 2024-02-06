Мощный удар: стало известно, кого Украина посылает на “Евровидение-2024”

И вот Украина выбрала “достойную” участницу для международного конкурса «Евровидение-2024». Рэп-исполнительница Алёна Савраненко, известная как «Alyona Alyona», шокирует своими габаритами и провокационными фото в Сети даже соотечественников.
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