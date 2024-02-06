Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мощный удар: стало известно, кого Украина посылает на “Евровидение-2024”

Мощный удар: стало известно, кого Украина посылает на “Евровидение-2024”

  И вот Украина выбрала “достойную” участницу для международного конкурса «Евровидение-2024». Рэп-исполнительница Алёна Савраненко, известная как «Alyona Alyona», шокирует своими габаритами и провокационными фото в Сети даже соотечественников.

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Комментарии
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Александр Рус
твою мать....это же сколько надо выжрать,чтобы залезть на эту красуню....
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1 час.
ВладимиР
Чтобы влезть на эту красуню, надо выпить такое количество водки, после которого не будет сил, чтобы на нее влезть! 😜
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1 час.
НП
Наталья Павлова
Девица модного нынче в США и некоторых странах Запада размера 10XL.
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36 мин.

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