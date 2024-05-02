Синьхуа: число погибших в результате обвала автодороги в Китае выросло до 36 человек

Обрушение участка автомагистрали произошло в провинции Гуандун на юге страны.По меньшей мере 36 человек погибло при обрушении участка скоростной автомагистрали в китайской провинции Гуандун в среду, 1 мая.
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