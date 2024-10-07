Виталий Наумкин: "Весь север Газы превратился в кладбище"

Год назад палестино-израильский конфликт вступил в новую кровавую фазу. Почему так произошло, кто виноват и во что все это выльется? Об этом «Профиль» побеседовал с научным руководителем Института востоковедения РАН, академиком Виталием Наумкиным.
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