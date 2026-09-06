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Учёные сделали выводы о защите пожилых людей от деменции

Учёные сделали выводы о защите пожилых людей от деменции

Исследователи из UC Davis Health и Kaiser Permanente, опубликовавшие свои выводы в журнале The Lancet Healthy Longevity, подтвердили, что риск развития деменции сохраняется и после достижения 90-летнего возраста .

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