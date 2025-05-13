Омский экс-министр Вадим Меренков после выхода из колонии занялся рыбалкой. Его фото с внушительным уловом разместили в канале рыболовов.
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Омский экс-министр Вадим Меренков после выхода из колонии занялся рыбалкой. Его фото с внушительным уловом разместили в канале рыболовов.