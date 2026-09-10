Как новое! 10 простых лайфхаков для продления жизни любимой одежды

У каждого из нас есть любимые вещи, которые хочется носить как можно дольше. Чтобы сохранить опрятный вид и продлить срок службы одежды не обязательно тратиться на дорогие средства для стирки и удаления пятен.
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