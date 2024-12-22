В Иркутской области начальник отдела полиции совместно c общественником вручили благодарность директору школы

В актовом зале межмуниципального отдела МВД России «Зиминский», в присутствии личного состава полковник полиции Алексей Филимонов, совместно с представителем Общественного совета при зиминской полиции Сергеем Гордеевым вручили благодарственное письмо директору одной из школ города - Татьяне Ермолаевой.