В Курской области еженедельно фиксируется до 10 попыток провокаций ЦИПсО ВСУ

Сегодня в России прошла 1-я Всероссийская конференция, посвященной работе современных журналистов. В ней приняли участие пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также руководители ведущих СМИ.