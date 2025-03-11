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Курские новости

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В Курской области еженедельно фиксируется до 10 попыток провокаций ЦИПсО ВСУ

В Курской области еженедельно фиксируется до 10 попыток провокаций ЦИПсО ВСУ

Сегодня в России прошла 1-я Всероссийская конференция, посвященной работе современных журналистов. В ней приняли участие пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также руководители ведущих СМИ.

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