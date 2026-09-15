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Артета — об игре 16-летнего Доумана: «Макс был великолепен»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ипсвичем» (4:2) в матче третьего раунда Кубка английской лиги и отметил вклад 16-летнего Макса Доумана.

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