Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля?

Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля?

Коммюнике, опубликованное пресс-бюро Службы внешней разведки РФ о требовании недопрезидентки Молдовы Майи Санду подготовить военный захват Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, всколыхнуло общественность в России, Молдове и многих странах мира.

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