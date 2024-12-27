Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля?

Коммюнике, опубликованное пресс-бюро Службы внешней разведки РФ о требовании недопрезидентки Молдовы Майи Санду подготовить военный захват Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, всколыхнуло общественность в России, Молдове и многих странах мира.
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