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РБК СТИЛЬ

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Как Soneva Secret меняет представление о роскоши и приватном отдыхе

Как Soneva Secret меняет представление о роскоши и приватном отдыхе

«Найдите дело по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни» — именно это высказывание вспоминаешь, когда узнаешь историю супружеской пары Сону Шивдасани и Евы Мальмстром, которые 30 лет назад открыли на Мальдивах курорт Soneva Fushi.

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