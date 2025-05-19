Как Soneva Secret меняет представление о роскоши и приватном отдыхе

«Найдите дело по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни» — именно это высказывание вспоминаешь, когда узнаешь историю супружеской пары Сону Шивдасани и Евы Мальмстром, которые 30 лет назад открыли на Мальдивах курорт Soneva Fushi.