Деталям — время: сроки поставки запчастей удвоились из-за проблем с платежами

Сроки поставок запчастей выросли почти в два раза в этом году — до 45 дней. Это произошло из-за проблем с платежами с Турцией и ОАЭ, рассказал «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
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