Добрый Мир
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Добрый Мир

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Полиция решила проверить бар в Красноярске после жалобы Мизулиной на «ЛГБТ*-вечеринку»

Полиция решила проверить бар в Красноярске после жалобы Мизулиной на «ЛГБТ*-вечеринку»

Вчера 377 прочитали В одном из баров Красноярска в ночь на 24 февраля прошла травести-вечеринка «День защитника отечества», во время которой мужчины, выступавшие на сцене, были накрашены и одеты как женщины.

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Комментарии
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Лев Добрый
Весь этот разврат, власти должны закрыть в стране законодательно! Хватит дурить народ российский, говорят одно, творят совсем противоположное! Всех мерзавцев от ЛГБТ вон из России!🤠👍👈🗡️
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17 час.
Дина Скребец
Это прямое оскорбление в адрес вОинов, проводить в честь дня Защитников Отечества  такое балаган-шоу.Оскорбление и насмешка.
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16 час.

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