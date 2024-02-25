Полиция решила проверить бар в Красноярске после жалобы Мизулиной на «ЛГБТ*-вечеринку»

Вчера 377 прочитали В одном из баров Красноярска в ночь на 24 февраля прошла травести-вечеринка «День защитника отечества», во время которой мужчины, выступавшие на сцене, были накрашены и одеты как женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии