Продюсер Яна Рудковская поделилась редкими кадрами с четырьмя сыновьями

Продюсер Яна Рудковская впервые за долгое время показала своих четверых сыновей. Звезда поделилась в соцсетях семейными кадрами с детьми и мужем Евгением Плющенко, снятыми на торжестве в честь ее 50-летия.
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