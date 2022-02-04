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Шипачев катался с Галиевым и Григоренко на первой тренировке сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине

В первой тренировке сборной России в Пекине участвовали 23 полевых игрока и 3 вратаря. Игроки тренировались в следующих сочетаниях: Белые: Войнов, Никишин, Марченко, Шипачев, Галиев, Григоренко.

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