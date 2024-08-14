Война в жанре пародии

Когда в своём позавчерашнем выступлении Зеленский упомянул Путина и подлодку «Курск», годовщина гибели которой как раз приходится на эти дни, возникло ощущение некой нарочитой театральности, как будто всё это — то, что происходит сейчас в Курской области — затевалось исключительно ради этой хлёсткой фразы: .