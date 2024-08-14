Сила в правде
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Сила в правде

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  • Сергей Дмитриев
    КлоВАн на эстраде остаётся таковым и не политсцене. Пойдёт далеко в горы, если не остановят ...спасатели.Война в жанре пар...
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    Алюминий - государству! Иносранцев в правлении -в бочки с цементом и отпустить в океан с миром!!! А пидараску пустить...Месть за Курск уж...

Война в жанре пародии

Война в жанре пародии

Когда в своём позавчерашнем выступлении Зеленский упомянул Путина и подлодку «Курск», годовщина гибели которой как раз приходится на эти дни, возникло ощущение некой нарочитой театральности, как будто всё это — то, что происходит сейчас в Курской области — затевалось исключительно ради этой хлёсткой фразы: .

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
КлоВАн на эстраде остаётся таковым и не политсцене. Пойдёт далеко в горы, если не остановят ...спасатели.
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