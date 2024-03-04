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Илья Яшин заявил, что его поставили на учет в колонии как склонного к изучению и распространению экстремизма

Илья Яшин заявил, что его поставили на учет в колонии как склонного к изучению и распространению экстремизма

Оппозиционер отбывает приговор в ИК-3 в Смоленской области по делу о фейках про армиюОппозиционера, бывшего главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина (признан иноагентом), отбывающего наказание за фейки об армии в ИК-3 в Смоленской области, поставили на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма.

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