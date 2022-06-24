Астраханские дороги ремонтируют под новую маршрутную сеть

По какому принципу в Астрахани отбирают улицы для включения в национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги»? Почему, например, Псковская, а не Бабушкина, Степана Здоровцева, а не Ляхова? На этот вопрос ответил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани (УДХТ) Георгий Федулов на встрече за круглым столом, который прошел в Думе Астраханской области по инициативе председателя комитета по экономике и инвестиционной политике (фракция «Единая Россия») Любови Плющенко.