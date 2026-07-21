"В Венгрии меняют фигуры": Мадьяр хочет сделать президентом шахматную легенду

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принялся "менять фигуры" в правительстве. Сообщается, что на пост президента он хочет поставить шахматную легенду – международного гроссмейстера среди женщин Юдит Полгар.
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